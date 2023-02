“Il SuperFrescato”, dove freschezza e convenienza sono di casa. E l’8 marzo, per le donne, uno sconto del 10% su tutta la spesa

CALENZANO – Si scrive “SuperFrescato”, si legge voler avere un occhio di riguardo in più per tutte le donne che faranno la spesa nei tre punti vendita (Calenzano, Montemurlo e Poggio a Caiano) nel giorno della festa a loro dedicata. L’8 marzo, infatti, le donne che si recheranno in via Salvanti 40 (Calenzano), Via Statale […]

CALENZANO – Si scrive “SuperFrescato”, si legge voler avere un occhio di riguardo in più per tutte le donne che faranno la spesa nei tre punti vendita (Calenzano, Montemurlo e Poggio a Caiano) nel giorno della festa a loro dedicata. L’8 marzo, infatti, le donne che si recheranno in via Salvanti 40 (Calenzano), Via Statale 7 – Località Poggetto (Poggio a Caiano) e via Palermo 2 (Montemurlo), tutti e tre con orario di apertura 8-20, avranno uno sconto del 10% su tutta la spesa. Uno sconto che va ad aggiungersi a un’altra promozione che da sempre contraddistingue una delle aziende leader quando si parla di prodotti freschi. Il mercoledì e il venerdì, infatti, c’è lo “sconto cassetta”, ovvero per l’acquisto di cassette intere di frutta e verdura del 15%. E cadendo quest’anno l’8 marzo di mercoledì, le donne avranno, se vorranno usufruire di questa opportunità, uno sconto complessivo del 25%.

Un’opportunità da non perdere, insomma, e lo diciamo con cognizione di causa, dopo avere visitato il punto vendita di Calenzano, che si trova all’interno del Parco commerciale Franceschini. Dove tutto è iniziato: il “SuperFrescato” nasce qui nel 2001 e si caratterizza per la grande offerta nei reparti freschi, di frutta e verdura, macelleria e gastronomia. Mail “SuperFrescato” è anche affiliato Dpiù, ha un grande assortimento di prodotti Discount e oltre mille prodotti di marca, con una superficie di oltre 1.000 metri quadrati su cui sbizzarrirsi con i propri acquisti. Non a caso, la sede è vicinissima all’uscita dell’autostrada A1 di Calenzano, è facilmente raggiungibile ed è dotata di un grande parcheggio.

Da sempre si caratterizza per la grande offerta nei reparti freschi, di frutta e verdura, macelleria e gastronomia. E il reparto frutta e verdura si distingue per la vendita di prodotti in cassetta e sfusi e per gli sconti del 15%, proposti giornalmente dopo le 18.30 sui prodotti in foglia, mentre il mercoledì e il venerdì, come già detto in precedenza, gli sconti sono su tutti i prodotti in cassetta. Il reparto macelleria, con solo vendita assistita, ha un’offerta molto ampia anche con prodotti locali selezionati, il reparto gastronomia ha un ampio e gustoso assortimento, prodotti cotti pronti per il consumo e il pane fresco, il reparto surgelati, con oltre venti frigoriferi a disposizione, presenta un assortimento ampio, di qualità e conveniente. Una importante novità degli ultimi anni è quella relativa all’area dedicata ai prodotti di varia etnia, come mais morado, eddos o daikon, difficilmente reperibili in altri supermercati.

A Poggio a Caiano, invece, il negozio è entrato nella “famiglia SuperFrescato” nel 2014: ha una superficie totale di oltre 400 metri quadrati e, mantenendo le stesse caratteristiche del punto vendita principale, è affiliato Dpiù con un grande assortimento di prodotti Discount e oltre 500 prodotti di marca. A Montemurlo, frazione Oste, nella zona industriale, la superficie di 900 metri quadrati si caratterizza per la forte presenza e offerta dei reparti freschi, di frutta e verdura e macelleria. E fra le sue caratteristiche c’è quella di dedicare grande attenzione anche ai vini, con un’ampia selezione di prodotti in bottiglia e in box da 5 litri. Non solo perché, per fare un altro esempio, il reparto macelleria offre tutte le tipologie di carne e una selezione di bistecche (Chianina, Marchigiana e Danese) sia in vendita assistita che e a libero servizio con vaschette confezionate dagli stessi addetti. Insomma, “SuperFrescato” è un caso unico nello scenario della distribuzione dove i consumatori “ogni giorno” possono trovare prodotti “freschi&convenienti”. Per ulteriori informazioni www.ilsuperfrescato.it