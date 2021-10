Il tampone si prenota alla Farmacia Giglioli e si fa agli ambulatori della Misericordia di Campi: da lunedì 11 via al nuovo servizio “condiviso”

CAMPI BISENZIO – Prende il via oggi, lunedì 11 ottobre, il nuovo servizio che la Farmacia Giglioli di Campi Bisenzio, con sede in via Buozzi 46, mette a disposizione della cittadinanza in collaborazione con gli Ambulatori della Misericordia di Campi. Da oggi, infatti, sarà possibile effettuare il tampone rapido presso i locali della Misericordia, in […]

CAMPI BISENZIO – Prende il via oggi, lunedì 11 ottobre, il nuovo servizio che la Farmacia Giglioli di Campi Bisenzio, con sede in via Buozzi 46, mette a disposizione della cittadinanza in collaborazione con gli Ambulatori della Misericordia di Campi. Da oggi, infatti, sarà possibile effettuare il tampone rapido presso i locali della Misericordia, in via Montalvo, prenotandolo a un numero dedicato appositamente a questo tipo di servizio (3808691986) dalla stessa farmacia. Un servizio nato per evitare che chiunque abbia necessità di fare un tampone, soprattutto in vista dell’inverno, attenda all’aperto il risultato.

Semplice ed efficace: si telefona in farmacia, si prenota il tampone (al costo calmierato di 15 euro, soltanto 8 euro per i ragazzi da 12 a 18 anni), si va a farlo alla Misericordia e poi si ritira l’esito alla farmacia con certificazione valida per il Green Pass. “Abbiamo sempre lavorato – spiegano dalla Farmacia Giglioli – per andare incontro alle esigenze della cittadinanza e anche questo nuovo servizio ne è un’ulteriore dimostrazione. Per metterlo in pratica volevamo una struttura sanitaria importante e, visto che con la Misericordia c’è sempre stata una vicinanza non solo territoriale ma anche di intenti, ci siamo rivolti a loro”. Il tampone rapido si potrà fare dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 e il sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30.

“Gli Ambulatori della Misericordia di Campi – spiega l’amministratore unico Cristian Cesari – sono sempre stati vicini alle esigenze dei cittadini ma soprattutto disponibili a collaborare con altre realtà del territorio attive in ambito sanitario. Con il nostro personale sarà creata una sinergia con la Farmacia Giglioli garantendo al tempo stesso, in una fase delicata come quella che stiamo vivendo, un servizio importante e alla portata di tutti”.