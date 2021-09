Il teatro dell’associazione Zera al chiosco del parco dell’Oliveta

SESTO FIORENTINO – L’associazione Zera propone un incontro itinernte per chi vuole avvicinarsi al teatro. Il primo incontro all’aperto è per domenica 26 settembre, ore 11 al Chiosco del parco dell’Oliveta in viale Primo Maggio. Alessia De Rosa condurrà l’incontro itinerante di circa un’ora per esplorare le possibili immagini di “bellezza attraverso esercizi teatrali ed esperienze […]

SESTO FIORENTINO – L’associazione Zera propone un incontro itinernte per chi vuole avvicinarsi al teatro. Il primo incontro all’aperto è per domenica 26 settembre, ore 11 al Chiosco del parco dell’Oliveta in viale Primo Maggio. Alessia De Rosa condurrà l’incontro itinerante di circa un’ora per esplorare le possibili immagini di “bellezza attraverso esercizi teatrali ed esperienze corporee e vocali”.

La partecipazione è gratuita, è necessario essere soci dell’Associazione Culturale Zera aps. (inviare una email a associazionezera@gmail.com o un messaggio whatsapp a 3470929726 per chiedere informazioni o per partecipare). Per i partecipanti, consiglia l’associazione Zera, abiti comodi e qualcosa da stendere per terra.

Ma le sorprese non sono finite: alle 19 sempre ci saranno le Storie a gettoni, spettacolo ideiato dalla Compagnia KultRoses 659 e realizzato con l’associazione Zera. 7 artisti vestiti da cuoco saranno presenti al Chiosco dell’Oliveta mettendo a disposizione degli spettatori i loro brani compresi in un menù a richiesta e su momento, una passeggiata tra gli ulivi. Al posto dei piatti ci saranno poesi e brani tratti da commedie, tragedie o narrativa. Ci saranno: Annalisa Vinattieri, Daniela Grigoli, David Cinelli, Francesco Renzoni Greta Fanoi, Lorenzo Bittini, Veronica Natali. Ripartono anche le attività della scuola di teatro dell’associazione Zera con una prova gratuita.