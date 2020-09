Il Teatro di Barbara, mostra alla Limonaia

SESTO FIORENTINO – Una mostra dedicata al teatro di Barbara Nativi sarà allestita al Teatro Della Limonaia in occasione dell’edizione 2020 di Intercity Festival. Un festival particolare quello di quest’anno che risente dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid e che sarà dedicato all’Italia. E come era giusto, quest’anno per i 15 anni dalla scomparsa di Barbara […]

SESTO FIORENTINO – Una mostra dedicata al teatro di Barbara Nativi sarà allestita al Teatro Della Limonaia in occasione dell’edizione 2020 di Intercity Festival. Un festival particolare quello di quest’anno che risente dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid e che sarà dedicato all’Italia. E come era giusto, quest’anno per i 15 anni dalla scomparsa di Barbara Nativi, ideatrice del festival, il Teatro le dedicherà una mostra fotografica (dall’11 settembre al 19 ottobre) nel Foyer. La mostra sarà visitabile nel Foyer del Teatro della Limonaia durante tutta la programmazione del Festival Intercity e successivamente durante Intercity Winter 2021

“Il 2020, come un orologio che senza tregua tiene il ritmo del tempo, segna anche i 15 anni dalla scomparsa di Barbara, avvenuta nel così lontano e così vicino 3 giugno 2005 – spiega il direttore artistico del Teatro Dimitri Milopulos – 15 interi anni che sembrano volati via, sfumati nel nulla come fossero fatti d’aria. Ma in realtà sono stati 15 anni pieni di vita, di storia, di momenti belli e momenti brutti. 15 anni di lotte e di battaglie infinite e sfinenti, di vittorie e di sconfitte, di demolizioni e ricostruzioni. E poi 15 anni di Festival, di Stagioni, di Progetti, di Spettacoli; 15 anni di Teatro. Come amavamo farlo. Come amo farlo. Il teatro. Il nostro teatro. E da questa passione e da questo grande amore nasce questo nuovo progetto per ricordarla.Prima di tutto a Lei viene dedicata questa nuova e ‘diversa’ edizione di Intercity Festival consacrata alla nuova drammaturgia soprattutto italiana. A Lei viene dedicata una mostra fotografica che ripercorre il suo percorso artistico, soprattutto da regista, viaggiando tra mille e più spettacoli e creazioni, da Nervi e Cuore a Io è un altro, da Prologo delle domande a Dracula, daNon solo per me a Una, da Shopping & Fucking a Blasted e a Crave. E poi, successivamente, rinasce Dracula”.