Il Teatro Manzoni riparte nei circoli e con la stagione estiva

CALENZANO – Il teatro riparte nei circoli e nei luoghi all’aperto con una stagione estiva che vede in scena da Giuseppe Cederna a Andrea Kaemmerle a Silvia Frasson, dai Buffallegri alla Lega dell’improvvisazione teatrale agli spettacoli dei gestori del Teatro Manzoni, la Macchina del Suono. L’inizio sarà il 23 giugno e Ggli spettacoli si svolgeranno al Castello di Calenzano Alto, nei circoli del territorio e al parco di Travalle, nel rispetto scrupoloso delle disposizioni anti-covid. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, contatti@macchinadelsuono.it, www.teatromanzonicalenzano.it.

“È stato un anno di passaggio sia cambio gestione del Teatro Manzoni sia per la pandemia – ha detto l’assessore alla cultura Irene Padovani – Adesso torniamo a fare teatro all’aperto. Questa sarà una stagione estiva per la prima volta a Calenzano. Ricca a variegata uscita dalla collaborazione tra amministrazione comunale e teatro Manzoni. Siamo partiti da Calenzano Alto per andare poi nei circoli. I circoli presidi importanti del territorio hanno risentito della crisi dovuta alla pandemia. La rassegna ospita il teatro di qualità e la collaborazione con associazioni locali. Era quello che volevamo fosse il teatro Manzoni: qualità e collaborazioni locali”.

L’appuntamento con il teatro sarà il mercoledì con “I mercoledì del Manzoni” dal 23 giugno. Ogni mercoledì per sette settimane, ci sarà musica, prosa e spettacolo nel giardino del Castello di Calenzano Alto. Ad aprire sarà il 23 giugno lo spettacolo “I due corsari”, racconto in musica del sodalizio artistico – e non solo – tra due giovanissimi Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci: con Fabrizio Checcacci e Fabio Fantini, musiche dal vivo di Giacomo Ferrari (pianoforte). Il 30 sarà di scena Giuseppe Cederna con “Odisseo Migrante Mediterraneo”. La storia della diva anni 30 Milly sarà al centro dello spettacolo “Stramilly”, mercoledì 7 luglio, di e con Adelaide Vitolo, affiancata da Emiliano Benassai al pianoforte e alla fisarmonica. Il 14 luglio “La vita salva”, testo di resurrezione, resistenza, resilienza di e con Silvia Frasson. Mercoledì 21 luglio è in programma la finalissima dei Match D’improvvisazione Teatrale. Mercoledì 28 luglio il sipario si aprirà con “URGE – Come dal nichilismo cosmico passammo alla torta Sacher” con il cantautore teatrale Francesco Bottai. Mercoledì 4 agosto Marco Vichi e Lorenzo Degl’Innocenti chiuderanno la rassegna con “Quaderni”, l’arte del racconto portata a teatro.

Il lunedì, invece, il teatro arriverà in nove circoli con la rassegna dal titolo “CircolAzioni – Tra il ricreativo e il culturale”, che comprende 11 spettacoli da Calenzano a Carraia a Settimello, fino a Le Croci. Anche agosto riserverà sorprese con un weekend teatrale: sabato 28 e domenica 29 al Parco di Travalle si svolgeranno spettacoli itineranti sulle storie di viaggio e una merenda con spettacolo per bambini.