Il teatro sul web. L’attrice Chiara Foianesi non si ferma in attesa che il sipario torni ad aprirsi

CAMPI BISENZIO – La pandemia ci ha costretto ad intraprendere nuove strade, modificare i comportamenti, rinunciare al piacere di andare al cinema e al teatro. La nostra vita, in una anno, è cambiata, non più frenetica, ma attenta e rassegnata alle code davanti ai negozi e alla mancanza degli spettacoli dal vivo. Tv e computer […]

CAMPI BISENZIO – La pandemia ci ha costretto ad intraprendere nuove strade, modificare i comportamenti, rinunciare al piacere di andare al cinema e al teatro. La nostra vita, in una anno, è cambiata, non più frenetica, ma attenta e rassegnata alle code davanti ai negozi e alla mancanza degli spettacoli dal vivo. Tv e computer sono diventati i nostri nuovi occhi per entrare nel mondo culturale. Lo sa bene anche Chiara Foianesi, l’attrice di Campi Bisenzio che per superare il “silenzio dei teatri chiusi” ha riorganizzato la propria attività.

“Lo scorso anno ho smesso di lavorare, bruscamente come tanti di noi – racconta Foianesi -e così ho cercato una nuova strada sul web in attesa di tempi migliori, in attesa che riaprano i teatri. Ho iniziato con letture, monologhi e devo dire che questa attività è stata d’aiuto a molte persone”.

A marzo, racconta Chiara, sono stati annullati due spettacoli mai ripresi.

“Però ho messo a frutto questo terribile momento – spiega Foianesi – cercando di imparare ad usare bene gli strumenti che internet ci mette a disposizione: adesso realizzo i miei video con facilità. Ho aperto anche un canale YouTube dove chi vuole mi può seguire: leggo, recito monologhi, grazie ai testi di una mia amica ho dato vita ad un ‘corso di fauna maschile’, un testo ironico e divertente, perchè in questo momento c’è anche bisogno di leggerezza. Mi sono riorganizzata con presentazioni di libri online, tutto per cercare di portare un poco di teatro nelle case della gente”.

E la risposta, racconta Chiara Foianesi, c’è stata. “Tante dimostrazioni di affetto – racconta – persone che chiedono letture, che vogliono seguire i monologhi perchè si sentono meno sole. Tutto questo sperando che si possa tornare presto sul palcoscenico e vedere il pubblico in sala”. Chi vuole seguire Chiara Foianesi può andare sul suo canale YouTube (Chiara Foianesi attrice) oppure su Facebook.

Il teatro continua con nuove forme, utilizzando nuovi strumenti, adattandosii alle emergenze. Per adesso ha cambiato forma, ma presto, lo speriamo tutti i sipari torneranno ad aprirsi e il pubblico potrà di nuovo applaudire.