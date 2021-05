Il Teatrodante Carlo Monni (ri)alza il sipario: via al primo spettacolo della rassegna con “Essere Jim Morrison”

CAMPI BISENZIO – Sarà la nuova produzione “Essere Jim Morrison” lo spettacolo di apertura del Teatrodante Carlo Monni, che riapre i battenti dopo il lungo stop obbligato per ritornare ad essere punto di incontro, di crescita e di svago, proponendo due proprie produzioni per il mese di maggio. Sabato 15 maggio, alle 20, il racconto della vita dell’artista, iconica figura del rock rivoluzionario anni ’60, di Andrea Bruno Savelli, interpretato dall’attore e cantautore pratese Nicola Pecci tramite la sua musica, le sue parole e le sue poesie. Jim Morrison volto conosciuto nel mondo, il re lucertola morto a 27 anni a Parigi ma che forse è ancora vivo da qualche parte nel mondo a giocare con Janis Joplin, Jimi Hendrix. Ma chi era davvero? Un modo per scoprire e ricordare uno dei personaggi che più di tutti ha condizionato la sua epoca ma anche quelle successive, attraverso le sue opere e le sue azioni contraddittorie. Un uomo in una vasca, che canta le canzoni del suo idolo per prepararsi ad un provino di un programma tv dall’omonimo titolo “Essere Jim Morrison” ma che confonde continuamente i piani tra la sua vita e quella dell’artista fino a fonderli in un sorprendente finale.

A seguire, venerdì 28 maggio, alle ore 20.00, “Controcorrente, Gian Maria Volonté e il racconto di un paese imperfetto” di e con Mauro Monni e Andrea Bruno Savelli, racconto della vita e delle opere dello straordinario attore Gian Maria Volontè, considerato uno dei pilastri del cinema italiano (ha recitato in oltre 70 film, da “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” di Elio Petri a “Sbatti il mostro in prima pagina” di Bellocchio, fino ai film inchiesta “Il caso Moro”, “Il caso Mattei”, “Giordano Bruno”, “Sacco e Vanzetti”, “I fratelli Cervi”). I posti saranno assegnati con distanziamento di almeno un metro. È obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno del teatro. Sono validi i biglietti emessi per le precedenti date “Essere Jim Morrison” del 30 ottobre scorso e “Controcorrente” del 28 novembre. È possibile utilizzare i voucher emessi da Fondazione Accademia dei Perseveranti. Prezzi da 16,50 a 25 euro. Per i biglietti singoli acquistati presso il teatro in orario di apertura da martedì a giovedì dalle 17 alle 20 e il sabato dalle 15 alle 19, on line e in tutti i punti vendita TicketOne. Per ulteriori informazioni: www.teatrodante.it., telefono 0558940864.