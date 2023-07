Il terreno è del padre, gli scarti (abbandonati) del lavoro di giardiniere del figlio: scoperti dai Carabinieri forestali

SESTO FIORENTINO – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto, durante un servizio di controllo nell’area del Parco delle Piana, lungo via di Focognano, hanno notato, all’interno di un terreno recintato accessibile tramite un cancello chiuso, la presenza di una ingente quantità di rifiuti depositati, in modo particolare scarti vegetali. Di conseguenza si sono immediatamente attivati per rintracciare il proprietario con cui hanno deciso di effettuare un sopralluogo congiunto. Nell’occasione, una volta visionato il terreno, i Carabinieri forestali hanno appurato la presenza di una notevole quantità di rifiuti, stimata in 250 metri cubi, in particolare di scarti vegetali di varie tipologie: tronchi di piante di alto fusto, ramaglie, fogliame ed erba. Tenuto conto di ciò (presenza di essenze e specie di piante non tipiche e non presenti sul posto) e della ragguardevole quantità, è stato dedotto di trattasse di scarti provenienti da un’attività svolta a titolo professionale. Infatti i Carabinieri forestali hanno scoperto che il figlio dei proprietari svolge lavoro di giardinaggio e utilizza il terreno per smaltire i rifiuti prodotti nel corso della sua attività, d’accordo con il padre, anziché conferirli pressi i centri di recupero e smaltimento. Alla luce di quanto accertato, sono stati segnalati entrambi all’Autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e successivo abbandono al suolo, fattispecie sanzionate dal Testo Unico Ambientale.

(Immagine di archivio)