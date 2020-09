Il “Torneo Fiorentino” di bocce riprende con le vittorie del giovane Franci e del sestese Pancari

SESTO FIORENTINO – È tornato, dopo oltre sei mesi, il “Torneo Fiorentino” di bocce, specialità Raffa. La dodicesima edizione della manifestazione che coinvolge tutte le società delle province di Firenze e Prato aveva preso il via a marzo, ma era stata immediatamente sospesa a metà della prima prova. Ultima competizione di Raffa a giocarsi a marzo e prima a ricominciare a settembre, il Torneo Fiorentino ha ripreso da Sesto Fiorentino, dove si è giocato le sere della scorsa settimana. “Finalmente scende nuovamente in campo anche la Raffa – dichiara il delegato Federbocce di Firenze Stefano Bartoloni – dopo l’attività estiva federale ricca di prove di Petanque e Beach Bocce. La Bocciofila Sestese ha organizzato al meglio la manifestazione nel rispetto delle regole anti Covid, ora andiamo avanti con le prossime gare a Il 45, Scandicci, Campi Bisenzio, Prato e Affrico”. Ben 37 i giocatori scesi in campo, 7 di categoria A, 13 di categoria B e 17 di categoria C, in rappresentanza di nove società provenienti dalle province di Firenze, Prato, Pistoia e Bologna. Nella categoria A ha avuto la meglio il ventiduenne della Montecatini Avis, ma fiorentino di nascita, Matteo Franci, vincitore in finale per 10-6 su Ivano Ricci della Polisportiva Il 45 di San Bartolo a Cintoia. Riparte alla grande dunque Franci, che si era aggiudicato l’11° edizione un anno fa. Nella prova riservata alle categorie B e C, finale tutta sestese e trionfo per Vito Pancari, vincitore per 10-8 sul compagno di società Fabio Lumini. Terzo posto per Giacomo Gosti, tesserato per la Benassi di Bologna, quarto Franco Ucini della Sestese, quinto Paolo Fondi della Scandiccese. Ha diretto l’incontro Carlo Donati di Firenze. Si riprende immediatamente con le finali della prima prova, quella interrotta a marzo: si gioca alla Polisportiva Il 45 dal 29 settembre al 1 ottobre.