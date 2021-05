Il traffico è rallentato e c’è chi non “gradisce”: scoppia una lite a colpi di chiave inglese e spray urticante

CAMPI BISENZIO – Noi non sappiamo se i protagonisti di quanto successo ieri pomeriggio avessero visto di recente il film “Un giorno di ordinaria follia”, pellicola in cui l’attore Michael Douglas è “protagonista” assoluto. Fatto sta che una lite in mezzo a una strada, finita a colpi di chiave inglese e “spruzzate” di spray urticante, è cosa tutto sommato rara a Campi Bisenzio. Per fortuna. Lite che è scoppiata nel primo pomeriggio di ieri, martedì 4 maggio, quando i Carabinieri della Stazione di Sesto Fiorentino sono dovuti intervenire in via di Fornello. Qui, infatti, era stata segnalata una lite, decisamente accesa, fra alcuni automobilisti, che ha portato alla denuncia, per reato di danneggiamento, di G.Z., 51 anni, cinese, residente a Firenze. Infatti, mentre alcune auto erano in coda, dopo aver suonato insistentemente il clacson per “chiedere strada”, l’uomo è sceso dalla propria auto e ha lanciato una chiave inglese sul lunotto posteriore del veicolo che lo precedeva, danneggiandolo. Da qui è scoppiato il “parapiglia” che ha coinvolto gli occupanti dei due veicoli. In particolare, il proprietario dell’auto danneggiata ha aggredito al collo il cittadino cinese e sua moglie, anche lei in auto, che a sua volta gli ha spruzzato contro dello spray urticante. Bomboletta che nel corso della lite è finita fra le mani della vittima dell’incidente che ha iniziato a spuzzarla contro il cinese. A sedare gli animi sono intervenuti sia la Polizia Municipale che i Carabinieri e i due sono stati soccorsi da personale medico.