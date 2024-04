Il trofeo Migliore idea d’impresa vinto da studenti di 16 anni

PRATO – Anima.lE, servizio di sepoltura e di accompagnamento per salutare il vostro amico a quattro zampe in un contesto bello e naturale in pieno rispetto dell’ecologia vince il Trofeo Eye migliore idea d’impresa Prato 2024. Al termine della giornata delle idee del percorso di innovazione imprenditoriale Eye Ethics & Young Entrepreneurs, la giuria di esperti ha selezionato il […]

PRATO – Anima.lE, servizio di sepoltura e di accompagnamento per salutare il vostro amico a quattro zampe in un contesto bello e naturale in pieno rispetto dell’ecologia vince il Trofeo Eye migliore idea d’impresa Prato 2024. Al termine della giornata delle idee del percorso di innovazione imprenditoriale Eye Ethics & Young Entrepreneurs, la giuria di esperti ha selezionato il progetto presentato da un gruppo di giovanissimi di 16-17 anni: sono Tommaso Anzà, Adriano Lattanzi, Erika Piccirillo, Kelen Pollacci, Lio Wei, studenti delle scuole superiori Datini e Dagomari. Durante il percorso Eye organizzato da Artes Lab col Comune di Prato, hanno potuto imparare le basi dell’imprenditoria e poi ideare un proprio progetto di impresa. Le migliori idee sono state presentate dagli stessi giovani di fronte a una giuria di esperti questa mattina nella sede di Confindustria Toscana Nord. Anima.Le è stata giudicata la migliore, più innovativa e concreta: i suoi autori potranno approfondirla con l’ausilio una rete di professionisti e imprenditori, fino alla possibilità di farla diventare realtà. Oltre al Trofeo Eye, gli ideatori di Anima.Le hanno ottenuto anche una borsa di studio intitolata a Vittorio Malerba dal valore di 5000 euro un premio realizzato dalle aziende di Cna Toscana centro creazioni Milly e Creative Lab. La consegna della borsa di studio si svolgerà a maggio presso il Teatro del Convitto Cicognini.

Altre tre idee hanno ricevuto una menzione speciale che permette loro di accedere alla finalissima regionale con gli altri studenti coinvolti nel progetto Eye di Firenze, Arezzo, Pistoia e Mugello: in palio il Trofeo EYE Toscana e il premio di 1000 euro promosso dalla società benefit pratese Coleliwork. Se lo contenderanno il 5 giugno nella sede della presidenza della Regione. Le tre menzioni sono: Social, ottenuta tramite i like su Instagram: è andata a School booker, app per libri digitali di Siria Berti, Sara Cangioloni, Giovanni Colucci, Chiara Liboni e Andra Ungureanu (Brunelleschi e Gramsci-Keynes); AlumnEYE (assegnata da giovani che partendo dai banchi di scuola con il progetto Eye hanno poi avviato una loro attività imprenditoriale) è andata a Agralink. Connettere i piccoli produttori alimentari con il cliente di Roberto Quaranta, Xingwei Yang, Jingli Qiu, Jacopo Vanni, Giuliano Wang (Convitto Cicognini e Dagomari); Mentor, assegnata dai mentor del progetto Eye: è andata a Gardinum, app che ti insegna a prenderti cura delle piante giocando di Claudio Marco Basaglia, Benedetta Barzagli, Alessandra Buonaiuti, Sergio Massoni, Niccolò Tomberli (Convitto Cicognini e Datini).

Gardinum si è aggiudicata anche il Trofeo Eye Prisma 2024 dedicato alla cittadinanza europea promosso dal Comune di Prato: i suoi autori andranno in visita al Parlamento europeo a Bruxelles. Doppia menzione speciale per accedere alla selezione per il premio di Alta Toscana Innova, la società di venture capital che sostiene i progetti imprenditoriali più promettenti realizzati da studenti dell’alta Toscana: è stata assegnata a pari merito a Gardinum e Anima.Le. Assegnato anche il Trofeo Eye Confartigianato Imprese Prato 2024 con la borsa di studio di 1000 euro: è andato a Future pack, uno zaino che migliora la postura, antisismico, antifurto e può galleggiare anche in acqua di Emma Dell’Olio, Filippo Fruscini, Angela Lin, Lucia Peng e Sonia Zhuge (Brunelleschi e Gramsci-Keynes). Durante la giornata delle idee, Cna Toscana Centro ha consegnato ad Artes Lab un assegno da mille euro come contributo per il percorso formativo Eye Prato. L’edizione numero 13 del progetto di educazione imprenditoriale etica ha coinvolto quest’anno 100 studenti degli istituti superiori: convitto Cicognini, Itse Paolo Dagomari, istituto Datini (indirizzi alberghiero e tecnico agrario), Isis Gramsci-Keynes, Iis Carlo Livi, liceo artistico Umberto Brunelleschi. Eye Prato è realizzato grazie alla partnership tra Artes Lab Aps, Comune di Prato, le scuole superiori pratesi, Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Toscana Nord, Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Prato e Giovani Imprenditori di Cna Toscana Centro, con il sostegno della Fondazione Cr.