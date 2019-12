“Il valore dell’acqua”: una lotteria della Pubblica Assistenza di Signa per costruire un pozzo in Senegal

SIGNA – Proseguirà fino al prossimo 6 gennaio la vendita dei biglietti della lotteria solidale organizzata dalla Pubblica Assistenza di Signa e volta a raccogliere fondi a sostegno della realizzazione di un pozzo in un paese dove il valore dell’acqua non è ancora alla portata di tutti: il Senegal. L’estrazione è pprevista il 6 gennaio, durante la festa della Befana in piazza Stazione a Signa. Il costo di ciascun biglietto è di 2,50 Euro, interamente destinati al progetto. I biglietti possono essere acquistati presso la sede della Pubblica Assistenza in Via Argine Strada 5, presso l’Agenzia Cof di Via Roma 266 e direttamente dai volontari incaricati che saranno presenti nelle varie iniziative sul territorio signese. “Il valore dell’acqua” è infatti un nuovo progetto di cooperazione internazionale dell’associazione, dopo quello già realizzato in Gambia. I premi sono offerti da tredici aziende del territorio, che “ringraziamo sentitamente – spiegano dalla Pubblica Assistenza – per averci consentito con la loro generosità di rendere possibile la realizzazione di questo progetto”.