Il volontariato, i racconti del passato, la musica per la pace: l’8 marzo a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – L’8 marzo a Campi Bisenzio: due gli appuntamenti che ci sono stati segnalati e di cui vi diamo notizia. Si comincia domani alle 17.30 con la Pubblica Assistenza che, in concomitanza con la rassegna d’arte dedicata a Remo Romolini, propone un’iniziativa che prende il via alle 17.30 al circolo Rinascita sul tema “Essere donne, essere volontarie”. A seguire, intorno alle 19.30, la cena e subito dopo la proiezione del film “7 ore per farti innamorare” a cura dello Spi Cgil.

Domenica 11, invece, in questo caso alle 18 ma sempre al circolo Rinascita nell’ambito del programma della rassegna dedicata a Remo Romolini, Spi Cgil, Ccordinamento donne e Arci presentano “Lettura e musica”: si parte con “Ero una volta una maestra”, racconto autobiografico di Anna Maria Guideri a cui seguirà “La musica per un mondo migliore”, canzoni per la pace a cura della Scuola di musica di Campi Bisenzio. La giornata si concluderà con un apericena a cura del circolo Rinascita.