Il WWF cerca volontari per salvare rane e rospi

FIRENZE – Il WWF cerca volontari per salvare i rospi. Il Comitato per le oasi WWF dell’area fiorentina organizza una conferenza pubblica il 29 gennaio alle 21 nella sala del Vet Hospital, in via dei Vanni 25 a Firenze, a ingresso libero.

Il comitato lancerà un appello per cercare volontari per le operazioni di salvataggio nelle strade toscane, che vanno avanti da 27 anni a Firenze, Prato, Arezzo, Pistoia, Lucca e Pisa. Le piogge di questi giorni cui seguirà a breve un innalzamento di temperatura risveglieranno gli anfibi, spiega il comitato. Rane, rospi e tritoni infatti, dopo aver svernato al riparo sotto qualche pietra o nella lettiera dei boschi, iniziano le migrazioni riproduttive verso piccole raccolte d’acqua, pozze, piccoli laghetti e acquitrini. Questi animali, che costituiscono un importantissimo anello del nostro ecosistema, sono spesso però costretti ad attraversare una strada cercando di raggiungere una pozza o un laghetto: il risultato è un altissimo numero di morti e, conseguentemente, un tasso di riproduzione di anno in anno sempre più basso.

Le azioni di salvataggio che possono fare i volontari sono principalmente di trasporto manuale, di predisposizione di barriere anti attraversamento lungo i tratti a rischio e, dove è possibile, della realizzazione di sottopassi e stagni alternativi.