Illuminate le vostre case e scattate una foto: per vivere lo spirito del Natale con la Misericordia di Sesto

SESTO FIORENTINO – Un contest fotografico che ha come tema il Natale e che vuole coinvolgere i cittadini in questo periodo dell’anno, reso più complicato dall’emergenza sanitaria in corso. E’ quello lanciato dalla Misericordia di Sesto per il mese di dicembre: il contest di chiama “IlluminaMI-SEsto” e per partecipare, come spiegano dall’associazione, fino al 15 dicembre […]