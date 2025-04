“Illustrare per non dimenticare”: in mostra i disegni “perché i sogni dei bambini di Gaza non vengano cancellati”

CAMPI BISENZIO – Inaugurata, presso l’atrio del Comune di Campi Bisenzio, la mostra per la Palestina “Illustrare per non dimenticare”, organizzata da Cuba Mambi e dall’associazione Italia Palestina di Firenze con la collaborazione del vice-sindaco del Comune di Campi, Federica Petti e che resterà aperta fino all’11 maggio. “Una mostra – si legge in una nota […]

CAMPI BISENZIO – Inaugurata, presso l’atrio del Comune di Campi Bisenzio, la mostra per la Palestina “Illustrare per non dimenticare”, organizzata da Cuba Mambi e dall’associazione Italia Palestina di Firenze con la collaborazione del vice-sindaco del Comune di Campi, Federica Petti e che resterà aperta fino all’11 maggio. “Una mostra – si legge in una nota – che nasce dalla rabbia, dal dolore e dalla volontà di resistere con l’arte. Un gruppo di illustratori indipendenti si è unito infatti per dare voce a chi non può più parlare: i bambini di Gaza. Ogni disegno è una storia, ogni colore una memoria, ogni tratto, un atto di denuncia contro il genocidio in corso. In un mondo che troppo spesso volta lo sguardo altrove, Artivist for Palestine sceglie di guardare. Di ricordare e di raccontare. Perché i nomi, i volti, i sogni dei bambini palestinesi non vengano cancellati”. “Ringrazio Cuba Mambi e l’associazione di amicizia italo-palestinese – ha detto Petti – per questa mostra che vuole dare voce e volto al popolo palestinese che oggi sta subendo un vero e proprio genocidio. Per questo le istituzioni devono prendere posizione, affinché cessi immediatamente il fuoco e affinché possano riprendere gli aiuti umanitari, prima che sia troppo tardi. Perché la storia prima o poi ci chiederà il perché”.