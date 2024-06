Imbrattata la sede Cisl a Firenze: “Minacce vigliacche. Non fermeranno la nostra visione riformista” 

FIRENZE – Una scritta offensiva, lunga quasi dieci metri, tracciata con vernice rossa è stata disegnata sul muro laterale della sede territoriale della Cisl Firenze-Prato, in via Carlo del Prete, a Firenze. Insieme alla frase è stata dipinta sul muro una W inscritta in un cerchio ed è stata oscurata, sempre con vernice rossa, la telecamera di videosorveglianza. La scritta, tracciata sul lato dell’edificio che dà su via Piccagli, è stata scoperta questa mattina all’apertura della sede. “Nella notte i muri della sede Cisl di via Carlo del Prete, a Firenze – dicono il segretario generale Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi, e il reggente Cisl Toscana, Mattia Pirulli – sono stati vandalizzati. Le scritte ingiuriose e offensive in primo luogo verso chi rappresentiamo, sono l’ennesimo atto grave ed inquietante, che fa seguito a telefonate e volantini dello stesso tono fatti trovare in altre sedi della Cisl metropolitana di Firenze. Queste minacce vigliacche non faranno venir meno il nostro impegno e la nostra azione sindacale, che continuerà in tutte le sedi e in tutti i luoghi di lavoro, sempre e soltanto a difesa di chi rappresentiamo: lavoratori e pensionati. Se qualcuno ha in mente di fermare e intimidire la nostra visione riformista si sbaglia, perché questo Paese ha bisogno di forze capaci di dialogare e costruire le migliori condizioni sociali”.