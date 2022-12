“Immagini che raccontano la nostra storia”: presentato il calendario 2023 del Comune di Signa

SIGNA – “Immagini che raccontano la nostra storia”: con queste parole il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, ha presentato il calendario 2023 realizzato per il venticinquesimo anno dall’amministrazione comunale e che anche questa volta vede la preziosa collaborazione dell’Associazione Scambi Internazionali. Insieme a lui Maurizio Catolfi (presidente dell’Asi), Francesco Catolfi, che invece ha scattato le […]

SIGNA – “Immagini che raccontano la nostra storia”: con queste parole il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, ha presentato il calendario 2023 realizzato per il venticinquesimo anno dall’amministrazione comunale e che anche questa volta vede la preziosa collaborazione dell’Associazione Scambi Internazionali. Insieme a lui Maurizio Catolfi (presidente dell’Asi), Francesco Catolfi, che invece ha scattato le foto, utilizzando anche un drone, e per tipografia Nova Arti Grafiche Antonio ed Elisabetta Cavalieri. Un calendario che racchiude i “Palazzi e le dimore storiche del nostro territorio” e che fra le particolarità ha anche quella di “guardare” a Lastra a Signa, ovvero ricordando per esempio il Patrono e alcune delle ricorrenze più importanti del Comune che da Signa è diviso soltanto dall’Arno, perché, ha aggiunto il sindaco, “ai nostri “cugini” vogliamo bene”.

“Siamo ormai al 25° calendario realizzato dall’amministrazione comunale di Signa, un numero che indica il successo riscosso da questa produzione, – spiega il sindaco Giampiero Fossi – un prodotto molto atteso dai nostri concittadini e che suscita sempre grande curiosità. Durante gli anni abbiamo attinto a diverse fonti – le immagini fornite dal Gruppo archeologico signese per esempio – ma già diverso tempo il calendario è affidato all’occhio attento di Francesco Catolfi, fotografo di grande sensibilità, capace di cogliere aspetti peculiari e spesso inediti del nostro territorio. Anche quest’anno quindi la realizzazione di un prodotto bello e di qualità che andrà a colorare le case di moltissimi signesi. Un ringraziamento a Francesco per i suoi scatti, all’Associazione Scambi Internazionali e alla tipografia Nova Arti Grafiche per la sempre preziosa collaborazione”. Un calendario unico e caratteristico dove sono riportati santi, lune, segni zodiacali ma anche feste nazionali importanti ed eventi appartenenti alla tradizione signese: la festa della Beata Giovanna nel lunedì dell’Angelo; la fiera di Signa a settembre; il mercatino di Oberdrauburg.

“Un calendario che, come ormai da anni, contribuisce alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio di Signa, – afferma Maurizio Catolfi – il tema scelto quest’anno è dedicato ai palazzi e alle dimore storiche di Signa per apprezzare i luoghi più conosciuti e scoprire gli spazi inediti delle bellezze del nostro territorio. La copertina infatti ritrae l’ingresso di Villa Castelletti, simbolo di bellezza ed eleganza, una fra le ville più apprezzate di tutta la Toscana, ma all’interno del calendario si trovano anche immagini di Villa Mori-Ubaldini, villa Arrighi, villa La Quarnarina”. Dopo i ringraziamenti di Francesco Catolfi, i saluti di Antonio Cavalieri: “La possibilità di rinnovare la collaborazione con l’associazione e il Comune di Signa ci ha resi sinceramente felici. E’ bello poter ancora lavorare su prodotti storici, che fanno parte della tradizione, sperimentando ogni anno soluzioni diverse ma, al tempo stesso, riconoscibili. Ringrazio quindi l’amministrazione comunale, l’Associazione Scambi Internazionali e Francesco Catolfi con cui ormai lavoriamo da diversi anni”.