Imparare a giocare a bridge con l’associazione anziani

CALENZANO – Nel 1993 diventa un’attività sportiva, ma la sua storia risale al XVI secolo in Inghilterra: è il “Bridge” il gioco di carte diffuso in tutto il mondo la cui etimologia è ancora incerta. Giocato da quattro giocatori che formano due coppie contrapposte, il Bridge, come ogni altro gioco di carte ha le sue regole. Per imparare a giocare a Bridge l’associazione comunale anziani organizza alcuni appuntamenti “Bridge: gioco delle carte” ogni mercoledì alle 21 alla sede dell’associazione in piazza De Andrè.