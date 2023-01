“Impegno Vero”: Filippini, Tarantino e Paladini aderiscono al movimento civico fondato da Paolo Gandola

CAMPI BISENZIO – Cresce la “squadra” della lista civica “Impegno Vero” che sabato scorso ha fatto la sua prima apparizione ufficiale in sala consiliare a Campi Bisenzio. A ufficializzare la loro scelta sono stati infatti Simonetta Filippini Galli, Giuseppe Paladini e Antonio Tarantino che hanno aderito al movimento civico fondato da Paolo Gandola: “Sabato – spiegano – abbiamo partecipato all’evento che ha sancito il debutto di “Impegno Vero” e abbiamo scelto di sostenere questo percorso civico per coinvolgere le migliori energie affinché sia possibile vincere le prossime elezioni comunali”.

“Sono una campigiana da generazioni – commenta Filippini – ho visto passare molte amministrazioni in città e Paolo Gandola sta facendo sognare tutti noi convinto come è della necessità di riscoprire la storia e l’identità della nostra città”. Geometra, counselor e mediatrice familiare Filippini porta con sé tutta la vicenda di solidarietà ed amore che ha vissuto oltre un anno fa quando insieme a suo marito si era recata in India ad adottare Mariam Gemma. “Mi sta molto a cuore tutto l’aspetto sociale della nostra Campi – continua Fillipini – io sulla mia vita ho potuto provare l’amore di ogni campigiano e la loro forza. Per questo dobbiamo valorizzare tutte le strutture sociali, rafforzare il sostegno ai meno fortunati, sostenere maggiormente le famiglie e i giovani”.

In campo anche Antonio Tarantino, collaboratore e tecnico federale nella danza sportiva, volto conosciuto in città: “Da settimane ho aderito al movimento – ha affermato – trovando in Paolo Gandola le idee, la storia e la credibilità necessaria per costruire qualcosa di grande che sappia davvero rappresentare la novità in città. Al riguardo sono 5 i temi che mi stanno maggiormente a cuore: sport, salute, sicurezza, solidarietà e sociale. In questi ultimi anni lo sport è stato trascurato a Campi, non essendoci in giunta un assessore delegato, per questo dovremo subito riannodare i fili con le tante società sportive che si sono sentite abbandonate, dando risposte alle tante loro richieste rimaste finora inascoltate”.

Pronto a far parte di Impegno Vero anche l’ingegnere Giuseppe Paladini, a lungo presidente del comitato cittadino “Ai confini con la civiltà” e in passato anche del Circolo de Il Rosi. “Il progetto di “Impegno Vero” – ha detto Paladini – mi è piaciuto fin dal primo momento: a Campi vi sono molte competenze e tante eccellenze oggi tenute distanti dall’amministrazione comunale, competenze mortificate e soffocate, quando invece sono risorse che vanno liberate per il bene del territorio. Credo fermamente nella tutela e nel presidio della città, per una Campi più pulita e decorosa con un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti”.

Soddisfatto Paolo Gandola: “Non posso che essere estremamente felice per il sostegno espresso da tre professionisti così importanti a Campi come Filippini, Paladini e Tarantino, si tratta di persone molto conosciute in città per essere serie e capaci di lavorare per il bene comune. Si tratta delle prime tre persone che hanno aderito al movimento. Nei prossimi giorni renderemo noti altri nomi, tra i campioni dello sport e storici commercianti del nostro centro storico. Non si tratta di vecchi arnesi della politica che hanno cambiato più partiti. Sono persone specchiate, con la schiena a dritta e le mani pulite. Insieme a tutti loro e a coloro che decideranno di scendere in campo nelle prossime settimane, siamo certi di avere le carte in regola per rappresentare la svolta necessaria da imprimere a Campi Bisenzio”.