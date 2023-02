“Impegno Vero”, inaugurata la sede. Al movimento aderisce anche  Nicola Douglas De Fenzi

CAMPI BISENZIO – “La nostra sede si chiama “La Bottega del buon governo”, un nome che richiama subito le nostre botteghe e la necessità di rilanciare il commercio di vicinato ma che richiama anche i nostri artigiani perché noi siamo e vogliamo essere gli artigiani della buona politica, anzi del buon amministrare, giovani, donne e uomini di buona volontà che per spirito di servizio sono pronti a spendersi per garantire un futuro alla città di Campi Bisenzio”: è questo un passaggio dell’intervento con cui Paolo Gandola, coordinatore di Impegno Vero, ha inaugurato stamani la sede del movimento civico in via Tevere, 24 a Campi Bisenzio, alla presenza di tante persone.

“Abbiamo scelto di aprire la nostra sede, anzi, la nostra bottega, – ha aggiunto – non nella via centrale del nostro territorio, ma un luogo immediatamente prospiciente, un tempo dedito al commercio di vicinato e che da anni, invece, ha subito una fase di forte declino. Impegno Vero è in campo per garantire più sicurezza in città, per rilanciare il commercio, a partire dai nostri negozi, per occuparsi della città ma anche e soprattutto delle nostre frazioni, per riscoprire la nostra identità, per riportare sul nostro territorio l’automedica del 118 e per ridare a tutti gli abitanti l’orgoglio di abitare a Campi. In queste settimane, hanno già aderito al movimento Simonetta Filippini, Licia Randazzo, Giuseppe Paladini, Antonio Tarantino, Annalisa Iannucci, Stefania Signorini, Debora Conti e Antonio La Rocca, e oggi compiamo un passo ulteriore con l’adesione di Nicola Douglas De Fenzi, volto storico e conosciuto del territorio, storico esercente di via Santo Stefano, titolare di uno dei più prestigiosi negozi di moda e abbigliamento”.

“Ho scelto di aderire a Impegno Vero per apportare il mio contributo per rilanciare il commercio di Campi Bisenzio e per ridare una nuova centralità ed un nuovo magnetismo al nostro centro commerciale naturale, – ha aggiunto Douglas De Fenzi – al riguardo con Gandola abbiamo già iniziato a delineare alcune idee definendo una bozza di programmazione che vede tanti grandi eventi, una riqualificazione complessiva del centro storico e la necessità di individuare specifici incentivi economici per sostenere i negozi di vicinato”.

“Le elezioni- ha concluso Gandola – ci saranno solo tra qualche mese, ma Impegno Vero si è già configurata come la vera novità in vista dell’appuntamento elettorale. Siamo a lavoro per dar vita ad una coalizione composita e coesa, certi come siamo di rappresentare l’unica alternativa possibile a chi finora ha gestito il nostro territorio, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Il vento del cambiamento, insomma, tira forte e io non posso che triplicare l’impegno come mi chiedono tutti coloro che hanno a cuore la nostra città”.