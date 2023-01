Impegno Vero presenta il logo. Gandola: “Pronti a correre alle prossime amministrative”

CAMPI BISENZIO – “Quello lanciato nei mesi scorsi con la nascita del movimento “Impegno Vero” è stato fin da subito un percorso straordinario che ha suscitato grande interesse in città tanto che in moltissimi hanno già aderito alla lista civica. Si tratta di grandi personalità cittadine, professionisti, volti dello sport e della solidarietà, donne, uomini e […]

CAMPI BISENZIO – “Quello lanciato nei mesi scorsi con la nascita del movimento “Impegno Vero” è stato fin da subito un percorso straordinario che ha suscitato grande interesse in città tanto che in moltissimi hanno già aderito alla lista civica. Si tratta di grandi personalità cittadine, professionisti, volti dello sport e della solidarietà, donne, uomini e giovani di buona volontà che come me hanno un unico desiderio: rilanciare la nostra città. E oggi compiamo un passo ulteriore presentato il logo del movimento civico, con i suoi colori quali il giallo e l’azzurro”: parole, queste, di Paolo Gandola, coordinatore del movimento civico che si presenterà alle prossime elezioni amministrative.

“Un simbolo forte che farà da sfondo a una campagna elettorale che sarà condotta all’insegna di una visione innovativa, pragmatica e concreta. Noi di Impegno Vero – aggiunge Gandola – vogliamo che Campi torni ad avere la sua identità fatta di tradizioni e di feste che hanno da sempre caratterizzato i nostri luoghi, vogliamo ridare a Campi la vitalità di un tempo, dove l’economia ed il commercio locale possano convivere con il grande tessuto commerciale della nostra area, per consentire a Campi di tornare ad essere una cittadina a misura di tutti, una città più sicura, ordinata e pulita”.

“Soprattutto ci batteremo, anima e corpo per portare a Campi, in maniera definitiva e non provvisoria, l’automedica 118. Nonostante il mio impegno di consigliere di opposizione che fin dal primo momento sono sceso in campo in passato per difendere il mantenimento del medico a bordo delle ambulanze campigiane, la de-medicalizzazione selvaggia è stata attuata tanto che a Campi da oltre 3 anni non opera più il medico 118 ma solo l’infermiere a bordo dell’ambulanza India”.

“Adesso – conclude Gandola – la Regione Toscana sta effettivamente varando la riforma del servizio 118 e pretendiamo che l’automedica sia attivata a Campi. Il sindaco rappresenta la massima autorità sanitaria locale e per questo mi batterò per difendere gli interessi dei nostri cittadini come finora non è mai stato fatto”.