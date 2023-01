“Impegno Vero” “si colora” di rosa: ecco chi sono le tre nuove candidate. E a Capalle ecco Antonio La Rocca

CAMPI BISENZIO – “Aderiamo convintamente a Impegno Vero e sosteniamo il movimento civico di Paolo Gandola in quanto gli riconosciamo capacità, competenza ed una grande tenacia. E’ lui che può davvero contendere la città al sistema di potere che sin qui ha amministrato Campi”: lo dicono Debora Conti, Annalisa Iannucci e Stefania Signorini, comunicando la loro adesione al progetto di “Impegno vero per Campi”.

“Paolo Gandola – continuano Conti, Iannucci e Signorini – da anni si spende per il nostro territorio in modo palese e senza tornaconti personali, per questo siamo e saremo con lui per ridare dignità a questa nostra città che amiamo e vogliamo vedere tornare ad essere un punto di riferimento positivo nella Piana fiorentina. Quando qualche anno fa si parlava di Campi, i nostri amici ci guardavano con invidia ed ammirazione perché Campi era davvero un centro pieno di vita, vitalità e tante attrattive, oggi invece la percezione che gli altri cittadini residenti a Firenze o nell’area metropolitana hanno di Campi Bisenzio è pessima. La vedono una città pericolosa, non appetibile. Noi siamo qui, con Paolo Gandola, per invertire questa rotta. Con progetti seri e concreti che nei prossimi giorni presenteremo alla città”.

“Noi non siamo interessate alle vicende politiche – concludono – ma al bene del nostro territorio, solo questo per noi conta e sappiamo che Paolo Gandola è sempre andato oltre alle singole appartenenze e quando c’era da aiutare lo ha fatto con tutti, senza chiedere tessere, appartenenze o altro”.

Insieme a loro ufficializzato anche il capallese Antonio La Rocca: “Occorre ridare centralità a Capalle e a tutte le frazioni di Campi da troppo tempo abbandonate e prive dei servizi per la comunità”. “Conosco Paolo Gandola da molto tempo, – ha continuato – negli anni è stato l’unico consigliere comunale che ha ascoltato noi residenti di Capalle, solo lui ci ha incontrato prendendo davvero a cuore i nostri problemi e le nostre necessità. Per questo ho scelto di aderire a Impegno Vero, a un movimento civico che si sta davvero dimostrando dalla parte dei cittadini e della gente di Campi, dal capoluogo alle frazioni. Nelle elezioni comunali ciò che davvero conta sono le persone, non le ideologie e i partiti. In Paolo Gandola ho sempre trovato ascolto, analisi e voglia di approfondire i problemi cercando di trovarne le soluzioni. È questo modo sincero e concreto che mi fa dire che è la persona giusta per guidare Campi nei prossimi anni”.