Impianti fotovoltaici sul Municipio, Sala consiliare e immobile via Fratti

SESTO FIORENTINO – La sala consiliare, il palazzo comunale e l’immobile di via Fratti saranno dotati di impianto fotovoltaico. L’investimento da parte dell’amministrazione comunale è di 260mila euro in parte finanziate con risorse Pr Fesr 2021-2027 Azione 2.2.1 assegnate attraverso bandi regionali. L’impianto servirà per migliorare le prestazioni energetiche e permetteranno un risparmio all’amministrazione nel lungo periodo. Gli impianti per la sala consiliare e per via Fratti, dal costo complessivo, rispettivamente, di 40mila e 110mila euro, sono già nella fase di progettazione esecutiva, mentre quello per il palazzo comunale è nella fase di fattibilità tecnica ed economica; anche in quest’ultimo caso l’investimento ammonta 110mila euro.

“Ancora una volta il nostro Comune dà prova di grande capacità nell’intercettazione di risorse e opportunità, grazie alla professionalità degli uffici tecnici e alle competenze interne in materia di progettazione. – afferma il vicesindaco Claudia Pecchioli – È un risultato non scontato, per il quale voglio esprimere la gratitudine a tutti i nostri dipendenti. Questi tre interventi si aggiungono ai tanti progetti portati avanti in questi anni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici pubblici, con risparmi economici e ambientali. Puntare sulle rinnovabili significa affrancarsi dal petrolio e dalle sue implicazioni geopolitiche, azzerare le emissioni e prepararci alla transizione energetica che, ormai, è una priorità assoluta”.