Impianti sportivi pubblici, avviso della Regione da 10 milioni e 580.000 euro a sostegno degli interventi

FIRENZE – E’ in arrivo una massiccia cura ricostituente per il sistema degli impianti e degli spazi sportivi pubblici in Toscana. Vale oltre 10 milioni e 580.000 euro l’avviso per il sostegno agli investimenti appena approvato dalla giunta regionale su proposta del presidente Eugenio Giani.

“Avevamo programmato da tempo quello che in questi giorni viene a maturazione, cioè un avviso pubblico da 10 milioni e 580.000 euro che andrà a beneficio di tutti i Comuni della Toscana che vorranno realizzare o migliorare i propri impianti sportivi, – ha detto il presidente Giani – è una cifra importante, che triplica le risorse che fino all’anno scorso la Toscana aveva stanziato per questo settore. Lo facciamo perché la Regione vuole dare allo sport di base un grande respiro e creare le condizioni migliori perché questo respiro dia i suoi frutti. Di fatto, le belle giornate delle Olimpiadi con i fantastici risultati ottenuti dall’Italia e anche dalla Toscana ce lo hanno dimostrato: il senso concreto della ripresa ce lo ha dato proprio lo sport che ha scritto una lezione di rinascita e resilienza per tutti. Anche per questo, oltre a pubblicare l’avviso da 10 milioni e 580.000 euro, abbiamo deciso di incrementare le risorse per il bando che assegna contributi diretti alle società sportive, ce ne sono oltre 10.500 iscritte al Coni in Toscana. Sono arrivate 2.000 richieste, una cifra che testimonia la ricchezza di questo mondo. Vogliamo dare una risposta soddisfacente e perciò con una variazione di bilancio aumenteremo le risorse del bando, per promuovere in modo diffuso il territorio dello sport in una regione che dallo sport di base riceve una grande spinta”.