SESTO FIORENTINO – “(Im)piegati… ma non troppo” è il titolo della commedia brillante in due atti di Patrizia Ferretti che la compagnia Sesto Atto metterà in scena sabato 7, sabato 14 marzo alle 21.30 e domenica 8 e 15 marzo alle 16.45 al Teatro San Martino di piazza della Chiesa. In scena saranno: Patrizia Ferretti, Sabrina Barducci, Emanuele Levantino, Giacomo Gherardeschi, Claudia Guarnieri. La regia è di Sabrina Barducci. Per informazioni e prenotazioni: 3314363218.