Impresa dei Cavalieri Union: sconfitta la capolista Lazio in trasferta

PRATO/SESTO FIORENTINO – Grande impresa della prima squadra dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto. Nel diciannovesimo turno del campionato di serie A, infatti, ragazzi allenati da Alberto Chiesa hanno sconfitto la capolista Lazio in trasferta con il punteggio di 17-12. Una vittoria piena di significati che vanno ben oltre la classifica. La formazione romana, infatti, negli ultimi due anni ha primeggiato costantemente in campionato, non ha mai perso una partita di stagione regolare ed è una delle candidate principali alla promozione in serie A Elite. I Cavalieri, in un colpo solo, hanno rafforzato la seconda posizione in classifica e fatto il pieno di fiducia per le battute finali della stagione. Il successo è stato costruito sulla solidità della difesa, ma anche sulla capacità di colpire gli avversari ogni volta che si è presentata l’occasione. Nel primo tempo Giovanchelli e Pesci oltrepassano la linea di meta degli ospiti due volte. Lorenzo Puglia arrotonda dalla piazzola, mentre la Lazio marca una meta in chiusura di primo tempo, che si conclude 5-14. Nella seconda frazione la Lazio torna in pista con un’altra meta che vale il 12-14. I Cavalieri non perdono lucidità e continuano a mettere molta pressione sui portatori di palla avversari, inducendoli spesso all’errore. La ripresa appare maggiormente equilibrata, poi un calcio di punizione di Magni aumenta il gap nel punteggio e consente di trovare le energie necessarie per amministrare il vantaggio fino all’ottantesimo. Al fischio finale può scattare la gioia dei giocatori e dello staff: “È una vittoria che ha il sapore del premio per tutto il gruppo, – commenta Alberto Chiesa – solo un anno fa la differenza tra noi e la Lazio era molto più ampia, oggi abbiamo dimostrato di essere cresciuti sia sul piano fisico che su quello attitudinale, prendendoci una piccola rivincita rispetto all’andata. Siamo soddisfatti di aver raggiunto questa consistenza difensiva, perché nessuno si è tirato indietro, garantendo placcaggi duri e una valida copertura su tutto il campo. Anche se questo risultato non ci consegna alcun trofeo, facciamo il pieno di fiducia e lanciamo un segnale: vogliamo essere protagonisti fino alla fine”. Domenica prossima i Cavalieri Union giocheranno contro il Primavera.