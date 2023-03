“Imu, la vicenda non è ancora chiusa, cosa succede?”: tutte le perplessità del consigliere Baratti (Lega)

CALENZANO – “La vicenda Imu ancora non è stata risolta”: lo dice senza mezze parole il capo gruppo della Lega Daniele Baratti, che poi spiega: “Di fatto, la deliberazione della giunta comunale numero 11 del 24 gennaio scorso, come avevamo già annunciato, non contiene l’indirizzo di annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento in quanto […]

CALENZANO – “La vicenda Imu ancora non è stata risolta”: lo dice senza mezze parole il capo gruppo della Lega Daniele Baratti, che poi spiega: “Di fatto, la deliberazione della giunta comunale numero 11 del 24 gennaio scorso, come avevamo già annunciato, non contiene l’indirizzo di annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento in quanto essa demanda a un parere tecnico-legale la fattibilità dell’operazione. Di recente è intervenuto pure il difensore civico regionale che, con una lettera inviata al comune, auspicava una risoluzione della vicenda senza ulteriore aggravio per i contribuenti. Quella che ancora una volta emerge è l’assenza di una chiara manifestazione di volontà dell’organo di governo. Fino a quando non viene affermata tale volontà, l’ufficio non procede ad annullare gli atti. Peraltro sono state respinte anche le richieste di mediazione di alcune famiglie aggravando i costi per le stesse e continuano ad arrivare i dinieghi alle richieste di rimborso in quanto gli avvisi che provengono da accertamenti, una volta pagati, si intendono conclusi”. “Con il passare del tempo – conclude Baratti – alcune pratiche stanno andando in prescrizione e non è chiaro se, in seguito a un parere legale favorevole che attendiamo da gennaio, saranno rimborsati anche coloro che hanno ricevuto un diniego. A distanza ormai di mesi, dobbiamo rilevare per l’ennesima volta la scarsa capacità di questa Giunta di risolvere la situazione evitando ulteriori spese e perdite di tempo alle famiglie coinvolte”.