Imu per i nuclei scissi: stabiliti i criteri per i rimborsi ai cittadini

CALENZANO – La giunta comunale ha approvato una delibera con i criteri per i rimborsi relativi alle fattispecie di Imu dei nuclei scissi a seguito della sentenza della Corte costituzionale. “Con questo atto – si legge in una nota – la giunta dà seguito a quanto annunciato in consiglio comunale e in varie occasioni di incontri con i cittadini e associazioni dei proprietari. Nel bilancio pluriennale di previsione approvato a fine aprile in consiglio comunale è già prevista la dotazione economica per i rimborsi che in prima battuta saranno dedicati a coloro che hanno pagato senza ricevere gli avvisi di accertamento, per poi concludere con i cittadini che avevano ricevuto gli avvisi”.