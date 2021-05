In 40 al pranzo di matrimonio: multati dai Carabinieri titolare del ristorante, sposi e invitati

CALENZANO – Multe per gli sposi, gli invitati e il proprietario di un ristorante dove si stava festeggiando matrimonio. I Carabinieri della stanzione di Sesto Fiorentino sono intervenuti ieri, nell’ambito dei servizi mirati e di controlli tesi alla prevenzione della violazione delle norme per il contagio da Covid-19, e hanno sanzionato il titolare di un […]

CALENZANO – Multe per gli sposi, gli invitati e il proprietario di un ristorante dove si stava festeggiando matrimonio. I Carabinieri della stanzione di Sesto Fiorentino sono intervenuti ieri, nell’ambito dei servizi mirati e di controlli tesi alla prevenzione della violazione delle norme per il contagio da Covid-19, e hanno sanzionato il titolare di un esercizio pubblico di ristorazione in cui si stava festeggiando un matrimonio. I militari hanno sorpreso gli sposi e gli invitati, 40 persone, tutti italiani e residenti in provincia di Prato e Firenze, che stavano consumando, all’interno del ristorante, il pranzo per i festeggiamenti. Il proprietario del locale, gli sposi e gli invitati sono stati tutti sanzionati. Per il ristoratore successivamente sarà disposta la sanzione amministrativa accessoria della chiusura del locale da 5 a 30 giorni.