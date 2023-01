In 45 per la biciclettata Befalizia

SESTO FIORENTINO – Sono state 45 le persone che hanno partecipato ieri, 6 gennaio, per la festa dell’Epifania circa alla “biciclettata befalizia” promossa dal Club Alpino Italiano insieme ad altre associazioni del territorio: Pro Loco, Auser, Briganti di Monte Morello, Legambiente, nonché Racchetta e Associazione Carabinieri che hanno fornito l’indispensabile supporto logistico insieme alla Polizia municipale, che ha dimostrato una grande disponibilità. I ciclisti, tra cui numerosi bambini, partendo da piazza Vittorio Veneto hanno percorso sia le piste ciclabili cittadine sia quelle della Piana, potendo ammirare scorci panoramici come quello sull’intero comprensorio collinare di Monte Morello. Sulla via del ritorno i partecipanti hanno potuto fare una breve sosta, a base di pandoro e spumante (o aranciata), nella bella area attrezzata comunale di via del Pantano. “Grazie alla generosità dei cittadini, – dice il presidente del CAI di Sesto Fiorentino Stefano Rolle – l’iniziativa ha permesso di raccogliere preziosi fondi per il Comitato Camilla per sempre”.