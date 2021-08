In arrivo al Comune 48mila euro per rimborsare le spese dei centri estivi

CALENZANO – Arrivano al Comune di Calenzano dalla Società della Salute nord ovest, 48mila euro che saranno utilizzati, si legge in una nota del Comune, per i centri estivi come rimborso di parte delle spese sostenute dalle famiglie e dalle associazioni organizzatrici. Il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 […]

Il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno scorso, assegna alla Zona Fiorentina Nord-Ovest un contributo di 241.087,79 euro, di cui 48.275,03 sono destinati al Comune di Calenzano per il “finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori”.

La Giunta ha quindi stabilito di utilizzare le risorse statali per rimborsare, per ogni bambino, 25 euro a settimana alle famiglie residenti a Calenzano, e 5 euro a settimana alle associazioni organizzatrici. I rimborsi potranno essere richiesti alla fine del periodo di organizzazione dei centri estivi. Il modulo per presentare le domande sarà disponibile nelle prossime settimane sul sito del Comune. Saranno riconosciute tariffe agevolate per le associazioni che hanno fatto richiesta dei servizi comunali di scuolabus e mensa, rimborsando anche la differenza fra il costo del pasto e il costo della refezione scolastica.