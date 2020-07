In arrivo la videosorveglianza nella zona industriale Querceto-Volpaia

SESTO FIORENTINO – In arrivo la videosorveglianza nella zona industriale Querciola-Volpaia. Questa mattina 28 luglio in Municipio è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Sesto Fiorentino e CNA per l’installazione delle 5 telecamere.Il progetto, avviato già nei mesi scorsi e ritardato dall’emergenza sanitaria, formalizza per la prima volta la collaborazione tra l’Amministrazione […]

Il progetto, avviato già nei mesi scorsi e ritardato dall’emergenza sanitaria, formalizza per la prima volta la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione di categoria attraverso il Condominio P.I.P. Querciola-Volpaia che riunisce le aziende presenti nell’area.

Il Protocollo d’intesa prevede la realizzazione a carico del Comune entro il 31 dicembre 2020 di un impianto costituito da cinque telecamere; le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno invece in carico per il 70% al Condominio e per la restante parte alla stessa Amministrazione comunale.

“Siamo di fronte ad un passaggio importante, che vede l’avvio della collaborazione tra CNA e Comune per rispondere ad un’esigenza sentita dalle aziende – afferma l’assessore alle attività produttive Gabriella Bruschi – Le aree produttive presentano caratteristiche peculiari e siamo soddisfatti di essere riusciti ad individuare insieme alle attività economiche le misure necessarie a garantire sicurezza e rispetto della legalità”.

“La risposta dei nostri associati è stata positiva e questo è motivo di soddisfazione – afferma Marcello Gori, presidente CNA Piana – Auspichiamo che questo possa essere l’avvio di un percorso che porti a definire un modello di collaborazione tra CNA e Amministrazione Comunale da estendere anche ad altre aree artigianali e produttive. Per le nostre aziende la sicurezza è una priorità, anche e soprattutto per quel che riguarda l’abbandono dei rifiuti, un fenomeno molto più contenuto da quando è stato introdotto il porta a porta, ma ancora presente”.

“Da oggi inizia un rapporto con l’Amministrazione che dovrà essere continuo e che porterà benefici allo sviluppo dell’area della Querciola, un insediamento strategico e sede di importanti imprese – commenta Francesco Fossi, amministratore del Condominio P.I.P. Querciola-Volpaia – Sarà importante che questo confronto sia esteso a tanti altri temi, così da arrivare insieme laddove da soli non riusciremmo ad arrivare”.