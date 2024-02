CALENZANO – In arrivo tre autovelox sulle strade di Calenzano. Saranno attivati su via di Pratignone, via Dante Alighieri e via di Prato. Il Comune ha ricevuto l’autorizzazione per gli impianti da parte della Prefettura di Firenze. Da lunedì 19 febbraio sarà attivato il rilevatore di velocità di via del Pratignone in direzione Campi Bisenzio. […]

CALENZANO – In arrivo tre autovelox sulle strade di Calenzano. Saranno attivati su via di Pratignone, via Dante Alighieri e via di Prato. Il Comune ha ricevuto l’autorizzazione per gli impianti da parte della Prefettura di Firenze. Da lunedì 19 febbraio sarà attivato il rilevatore di velocità di via del Pratignone in direzione Campi Bisenzio. Al momento l’impianto rileva già la velocità ma la sanzione scatta solo con la presenza della Polizia Municipale. Dopo saranno collocati gli altri due autovelox. La scelta delle strade dove installare gli autovelox è stata decisa dopo che la Polizia municipale ha controllato il volume di traffico e il numero degli incidenti stradali.

“L’obiettivo è aumentare la sicurezza di queste strade di collegamento – spiegano il sindaco Riccardo Prestini e la comandante della Polizia municipale Maria Pia Pelagatti – soprattutto in orario notturno quando, in assenza di traffico e di controlli mirati, la velocità aumenta in maniera sensibile. Nonostante le azioni e gli investimenti del Comune per aumentare la sicurezza in questi anni, come la realizzazione di rotatorie, di piste ciclabili separate e la maggiore illuminazione, risulta dai dati che metà degli incidenti su queste strade avvengano per l’eccessiva velocità dei mezzi. Questo è l’obiettivo nell’installare i dispositivi di controllo: promuovere comportamenti rispettosi dei limiti di velocità previsti dal codice della strada, aumentando la sicurezza e riducendo l’incidentalità”.

In via Dante Alighieri, dove il rilevatore sarà installato in direzione Sesto Fiorentino, nel 2023 si sono verificati 11 incidenti, di cui 6 con feriti. Nel 2022 erano stati 8 di cui la metà con feriti. Nel 2021 si è verificato anche un incidente mortale in orario notturno.

In via di Prato lo scorso anno la Polizia municipale ha eseguito i rilievi su 15 incidenti di cui 10 con feriti; nel 2022 19 (di cui 8 con feriti). Qui il velox sarà installato in direzione Sesto Fiorentino.

Infine, via di Pratignone. Oltre all’impianto già installato in direzione Campi, è previsto un altro velox, in modo da monitorare entrambi i sensi di marcia. Gli incidenti sono stati 9 nel 2023 di cui 3 con feriti e l’anno precedente 14 (di cui 4 con feriti). Questo tratto stradale registra nel corso di un anno tra il 10 e 20% del totale degli incidenti rilevati dalla Municipale di Calenzano. Anche in questo caso la velocità rappresenta un fattore di primaria rilevanza, insieme alla disattenzione alla guida, di tamponamenti o scontri tra veicoli.