“In assenza” atti unici per donne singole al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Gennaio si apre al Teatro della Limonaia con lo spettacolo “In assenza. Atti unici per donne singole” scritto e diretto da Andrea Bruni. Lo spettacolo si terrà sabato 11 gennaio 2020 alle 21. In scena saranno: Alessia De Rosa, Alice Capozza, Elisa Missaggia, Sandra Balsimelli. “In assenza” si sviluppa in quattro monologhi al femminile: sul palco ci sono quattro donne che si ritrovano in una stanza misteriosa nella quale dopo tanti anni sentono il bisogno di dar sfogo alle loro emozioni. Un fiume di parole e ricordi che sfocia in un rassicurante mare di risate, ma non solo. Quattro personalità diverse, ma unite da un filo sottile e resistente, che piano piano svela la sua natura.

