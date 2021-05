In attesa del Giro d’Italia, come cambia la viabilità

SESTO FIORENTINO – Tutti a pedalare su per la provinciale che da Sesto Fiorentino porta a Morello in attesa del Giro di giovedì 20 maggio e intanto alcuni tratti del manto stradale sono stati riasfaltati. In attesa del Giro d’Italia è stato risistemato in parte anche il tratto di strada franato anni fa. In attesa […]

SESTO FIORENTINO – Tutti a pedalare su per la provinciale che da Sesto Fiorentino porta a Morello in attesa del Giro di giovedì 20 maggio e intanto alcuni tratti del manto stradale sono stati riasfaltati. In attesa del Giro d’Italia è stato risistemato in parte anche il tratto di strada franato anni fa.

In attesa del Giro sono già previste le variazioni alla viabilità per il 20 maggio che attraverserà il territorio di Sesto Fiorentino nell’ambito della dodicesima tappa Siena-Bagni di Romagna.

La carovana rosa, proveniente da Firenze, farà il suo ingresso nel nostro Comune da via Gramsci per proseguire fino a piazza XXX Novembre, quindi svolterà in viale I Maggio e poi ancora a destra in via via Cavour. La corsa attraverserà Colonnata e proseguirà sulla Panoramica di Monte Morello (S.P. 130) fino al confine comunale, immettendosi sulla S.S. 65 Via Bolognese.

Il tratto sestese della tappa vedrà un traguardo volante al km 76,5, in prossimità della svolta per Colonnata, e un Gran Premio della Montagna di terza categoria a Monte Morello, al km 85.

Per permettere lo svolgimento della gara, nella giornata del 20 maggio, saranno previste molte limitazioni e variazioni per la sosta e la circolazione lungo il percorso e nelle immediate adiacenze.

A partire dalle 1 del mattino alle ore 15 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Gramsci compreso tra il confine comunale e via Ragionieri.

Dalle 7 alle 15 la sosta sarà vietata su tutto il percorso, ovvero in via Gramsci, dal confine comunale a viale I Maggio, in viale I Maggio, in via Cavour, nel tratto compreso tra viale I Maggio e via Vittorino da Feltre, in piazza Rapisardi, in via Ginori, in via Pergolesi, in via dei Chiavacci.

Le strade interessate saranno completamente chiuse al traffico dalle 11 alle 14 o comunque fino al completo passaggio della carovana. Fino alle 12 saranno garantiti unicamente i seguenti attraversamenti veicolari monodirezionali e presidiati: attraversamento di viale I Maggio, da via XXV Aprile verso viale della Repubblica; attraversamento di viale I Maggio, da via De Sanctis verso viale della Repubblica; attraversamento di via Ginori, da via della Robbia a via Giotto; attraversamento della S.P. 130 da via di Starniano verso via delle Palaie.