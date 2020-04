In attesa della riapertura, andiamo per parchi e giardini di Firenze

FIRENZE – Quella che stiamo vivendo è una Primavera anomala, una stagione in cui eravamo abituati ad andare (anche) per parchi e giardini e che invece ci vede chiusi nelle nostre case. In attesa, quindi, della pur contingentata fase 2, è sicuramente un “bel vedere” il giro virtuale che vi facciamo fare grazie al video di Florence Tv, la web Tv della Città metropolitana di Firenze. Ma, soprattutto, grazie al drone, alle riprese e al montaggio di Leonardo Conti. Da Villa Bardini alle Cascine, dal Giardino dei Semplici all’Albereta: le immagini suggestive dei parchi vuoti della città vi aspettano.

P.F.N.