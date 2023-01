In auto con cocaina e hashish: denunciato dai Carabinieri dopo avere tentato la fuga

SESTO FIORENTINO – Vede i Carabinieri e scappa. E’ successo quando i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto, durante un normale servizio di perlustrazione del territorio a Sesto Fiorentino, in località Mollaia, hanno proceduto al controllo di un’auto che, alla loro vista, si è subito allontanata. Fermata dopo circa 200 metri, il conducente, di nazionalità magrebina, è apparso agitato per cui gli uomini dell’Arma hanno richiesto supporto alla Centrale Operativa di Signa, che ha inviato sul posto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Calenzano che ha proceduto a un controllo più puntuale.

E sotto il sedile, lato guida, hanno scoperto uno sportellino in plastica con sopra una polvere bianca e una tessera sanitaria a lui intestata, nonché un paio di forbici in metallo con lame sporche di una sostanza resinosa marrone, verosimilmente stupefacente del tipo hashish. Alla domanda di che sostanza fosse detta polvere bianca, l’uomo ha risposto che si trattava di “cocaina” e quindi ha consegnato spontaneamente un involucro di plastica termoretraibile di colore celeste contenente una sostanza, anche in questo caso cocaina, del perso di 1,5 grammi. I militari dell’Arma hanno proceduto a una perquisizione personale e dell’auto, avvertendo l’uomo che poteva farsi assistere da un legale o da una persona di sua fiducia. La perquisizione ha quindi portato alla luce due pezzi di sostanza resinosa di colore marrone verosimilmente stupefacente del tipo hashish avvolta in una porzione di tovagliolo di carta, del peso complessivo di 25,4 grammi, oltre a una serie di attrezzi utilizzati per tagliare il prodotto.

All’interno del portafogli, inoltre, erano contenuti 372,10 euro presumibilmente provento dell’attività criminosa. Per i fatti accertati il magrebino è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti in applicazione del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.