In Biblioteca il convegno “Casa di comunità”

SESTO FIORENTINO – Si apre oggi pomeriggio, in Biblioteca, la due giorni di lavori del convegno “Per una comunità in salute” promossa da Comune di Sesto Fiorentino, SdS Fiorentina Nord-Ovest e AFT Sesto Fiorentino.Medici, associazioni, istituzioni, operatori sanitari e sociali si confrontano per discutere di quali interventi concreti mettere in campo sul nostro territorio, a partire dalla prospettiva della realizzazione di una nuova “casa di comunità” anche a Sesto Fiorentino.I lavori saranno aperti dal sindaco Lorenzo Falchi e proseguiranno per tutto il pomeriggio con due tavoli di discussione con gli interventi, tra gli altri, dell’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli e del direttore sanitario della ASL Toscana Centro Emanuele Gori.Il convegno riprenderà domani mattina a partire dalle 9 per proseguire per tutta la giornata con altri cinque tavoli tematici.“La salute – ricorda l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Sesto Fiorentino e presidente della Sds – è un tema centrale per disegnare il futuro, tanto quanto l’ambiente, l’economia, l’urbanistica, ma su cui spesso si fa fatica a costruire una visione complessiva per orientare le scelte dei decisori politici. Abbiamo chiamato medici, studiosi, associazioni, operatori sanitari e sociali, cittadini e con loro proveremo a confrontarci intorno alla prospettiva di una casa di comunità anche a Sesto Fiorentino: un’occasione storica, grazie ai fondi del PNRR, non solo per una struttura all’altezza dell’importanza dei servizi che ospiterà, ma anche per un nuovo modo integrato di lavorare e di rispondere ai bisogni dei cittadini”.