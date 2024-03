“In cammino con l’autore”, le passeggiate letterarie di Carmignano

CARMIGNANO – Inizia sabato 23 marzo, la rassegna “In cammino con l’autore”: quattro passeggiate letterarie a cadenza mensile, gratuite. “La natura a passo di bambino”: la prima passeggiata all’insegna del turismo lento e sostenibile, pensata per le famiglie con bambini, seguirà uno degli itinerari proposti nella guida “Camminate per tutti sul Montalbano” scritta da Chiara Bartoli e Andrea Cuminatto, che accompagneranno i partecipanti nella prima mattinata di camminata tutta green. “Camminate per tutti sul Montalbano” è un progetto all’insegna del turismo lento e sostenibile, aperto a tutti, anche ai camminatori meno esperti, ideato dal giornalista freelance Andrea Cuminatto specializzato in viaggi ed escursioni, esperto in promozione turistica e autore di diverse pubblicazioni di viaggio ed escursionistiche. Il programma: sabato 23 marzo (ore 9.30) “La natura a passo di bambino”, escursione adatta a famiglie con bambini, con soste per parlare della natura del Montalbano e spunti per raccontare il territorio ai più piccoli. Ritrovo: ore 9.30, camping San Giusto Montalbano green. Lunghezza: 4,2 km, tempo percorenza con le soste circa 3 ore.

Sabato 20 aprile (ore 9.30) “Il silenzio nel bosco”: una passeggiata in compagnia delle parole del libro “La cura della pioggia. Piccolo omaggio alla malinconia che allieta” di Emiliano Cribari (ed. Ediciclo). Ritrovo: ore 9.30, parcheggio Il Pinone. Lunghezza: 5,2 km, tempo percorrenza con soste circa 2 ore e 30 minuti. Sabato 25 maggio (ore 9.30), “Sulle orme dei Medici”, in compagnia del libro “La Via Medicea. Da Prato a Fucecchio tra storia, arte e natura” di Andrea Cuminatto (ed. Fusta). Passeggiata alla scoperta delle terre dei Medici, con soste per parlare delle emergenze storiche e di curiosità legate all’eredità medicea. Ritrovo: ore 9.30, chiesa San Michele a Carmignano. Lunghezza: 4,2 km, tempo con soste circa 2 ore e30 minuti. Venerdì 14 giugno (ore 21), “Il cielo stellato”, con il libro “La meraviglia del cielo. Piccola caccia alle stelle e ai fenomeni celesti” di Emiliano Ricci (ed. Ediciclo). Serata di contemplazione del cielo stellato, con letture e stimoli dell’autore ad alzare gli occhi con consapevolezza. Ritrovo: ore 21.15, Pietramarina, radura del Birillone per salire in auto; per salire a piedi, ritrovo alla chiesa di San Giusto al Pinone (ore 20.30). Lunghezza andata e ritorno: 3,8 km. Per partecipare sono necessari abbigliamento comodo, scarpe da trekking, acqua. Ciascun incontro si svolgerà alla presenza degli autori, alternando passeggiata e soste. In caso di pioggia la camminata sarà rinviata o annullata. La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita. Prenotazione consigliata. Info: biblioteca comunale A. Palazzeschi, bibliotecapalazzeschi@comune.carmignano.po.it; 055 8705520