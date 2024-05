In cammino con l’autore: sabato 25 maggio “Sulle orme dei Medici”

CARMIGNANO – Sulle orme dei Medici, è la terza tappa del ciclo “In cammino con l’autore”, le passeggiate letterarie fra natura e parole promosse dall’assessorato alla cultura del Comune di Carmignano con il contributo della Regione. Fra un aneddoto e una curiosità sulla famiglia più famosa del Rinascimento toscano, sabato 25 maggio, Andrea Cuminatto, autore della guida “La Via Medicea. Da Prato a Fucecchio tra storia, arte e natura” guiderà la passeggiata alla scoperta delle terre dei Medici, con soste per parlare delle tracce storiche e di vicende legate all’eredità medicea. Il percorso si snoderà per una lunghezza di 4,2 chilometri, con ritrovo alle 9.30 alla chiesa di San Michele a Carmignano (viale Beato Giovanni Parenti), per un tempo di percorrenza, comprese le soste, di circa 2 ore e 30 minuti. La partecipazione è gratuita, ma per agevolare l’organizzazione è richiesta la conferma della presenza. Per partecipare è necessario un abbigliamento comodo, scarpe da trekking e acqua. Tutti i dettagli sul percorso e su come partecipare al link https://carmilink.it/autore24.