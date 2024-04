In campo vedenti e non vedenti: oggi il “Torneo visionario” di Quartotempo

CAMPI BISENZIO – Sport, solidarietà e inclusione: ruota da sempre intorno a questi tre elementi l’impegno della Asd Quartotempo. La loro “casa” è al circolo Arci Dino Manetti dove porta avanti un’attività che cerca sempre di regalare tanti momenti di spensieratezza a chi, suo malgrado, deve fare i conti con la disabilità. Lo dimostra anche il triangolare organizzato per oggi, domenica 28 aprile, in collaborazione con i Distretti Leo e Lions Toscana: un torneo definito “Visionario” proprio perché a scendere in campo saranno squadre miste composte sia da persone vedenti che da non vedenti, da sempre al centro della mission dell’associazione. Con la partecipazione di tre ex viola come Celeste Pin, Alberto Malusci e Manuel Pasqual, oltre a quella di Carletto Dj. E con il nobile obiettivo di raccogliere fondi da destinare proprio all’attività di Quartotempo che spesso deve affrontare delle trasferte per i propri impegni sportivi. Per questo si pagherà un biglietto: 10 euro solo per la partita, 25 euro per restare anche a cena. Il via alle 17.30 con il “Torneo visionario”, a seguire le premiazioni e la cena con lotteria (fra i premi, maglie e palloni autografati). Per prenotare i biglietti della partita basterà compilare il modulo e fare un bonifico al link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfJ66jCNBV…/viewform…