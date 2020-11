In cantina aveva una serra artigianale per “coltivare” la marijuana: arrestato dai Carabinieri

CALENZANO – Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Calenzano, a conclusione di un’attività finalizzata a contrastare la diffusione e lo spaccio di droga, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un cittadino italiano S.M., 30 anni, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentarsi a p.g., sempre per medesimo reato. Nel corso di un controllo presso la sua abitazione i Carabinieri hanno scoperto una serra artigianale ricavata nella cantina di casa dove erano presenti 22 piante di marijuana in fase di coltivazione, oltre 3 chilogrammi della stessa sostanza essiccata e pronta alla vendita, materiale per il confezionamento e denaro in contanti. L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari per l’udienza di convalida.