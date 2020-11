In casa aveva hashish e marijuana: denunciato dalla Polizia. Segnalato un ventenne che l’aveva appena comprata

FIRENZE – Lunedì sera gli agenti del Commissariato San Giovanni stavano tenendo d’occhio un’abitazione fra via Baracca e via di Novoli nei pressi della quale avevano notato un anomalo viavai di persone che aveva portato a sospettare una possibile attività di spaccio nella zona. I sospetti della Polizia hanno trovato conferma quando dal palazzo è uscito un ventenne fiorentino che emanava un forte odore di marijuana. Il giovane è salito sulla tramvia seguito dai poliziotti in borghese che poco dopo, in via Pistoiese, sono entrati in azione sorprendendolo con addosso 10 grammi di hashish, 3 di marijuana e un coltello a serramanico completo di tirapugni lungo oltre 20 centimetri. Ritenendo che lo stupefacente fosse stato acquistato poco prima proprio nell’appartamento a Novoli, gli agenti sono voluti andare a fondo nella vicenda. Così è scattato il blitz che ha portato al rinvenimento, nella camera da letto dell’inquilino della casa, un incensurato fiorentino di 25 anni, di alcuni grammi di hashish e frammenti di marijuana avvolti nello stesso tipo di carta dello stupefacente sequestrato in via Pistoiese. Al momento il venticinquenne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre invece l’altro giovane, quello di 20 anni, è stato segnalato per detenzione per uso personale di droga e denunciato per il porto abusivo del coltello con tirapugni.