In coda alla Libreria Rinascita per Luca Pappagallo

SESTO FIORENTINO – In tanti questa mattina si sono messi in fila alla Libreria Rinascita per un firmacopie dell’ultimo libro di Luca Pappagallo “Tutti i sapori di Casa Pappagallo. Ricette golose e sorprendenti per la gioia degli occhi e del palato”. Pappagallo, cuoco che spopola nel web e in tv è arrivato alla Libreria per […]