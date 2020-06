In coda davanti alle edicole per le ricevere le mascherine

SESTO FIORENTINO – I più audaci, indistruttibili e mattinieri, si sono recati in edicola all’apertura e hanno ottenuto le due confezioni da 5 mascherine che la Regione Toscana ha fatto distribuire dalle rivendite di giornali. Ma questa mattina già alle 9 alcune edicole che distribuivano le ricercatissimi mascherine erano già finite. Altre edicole hanno iniziato a distribuire questi oggetti necessari durante l’emergenza sanitaria, nel pomeriggio (che dalle 16 e chi dalle 17). In ogni caso si sono formate lunghe code sul marciapiedi davanti alle edicole. In compenso in alcune farmacie le code di attesa per gli acquisti di medicinali sono di colpo dimezzate. Non tutti sono riusciti ad ottenere le mascherine, forse, se le edicole non hanno terminato la fornitura, riusciranno ad ottenerla domani chissà se ci sarà ancora la coda davanti a quelle edicole che distribuiscono gratuitamente le mascherine. Anche questo è un segno dei tempi che stiamo vivendo.