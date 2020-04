In completo e tacchi Letizia Pinelli si laurea discutendo la tesi online

CALENZANO – Tempi di cambiamenti, questi che stiamo vivendo, dove il mondo resta chiuso tra le pareti domestiche (quando ci sono) e anche l’Università si adegua. Incontri, lezioni sul web e anche discussione della tesi: per Letizia Pinelli stamattina, grazie alla possibilità di discutere onoline la tesi, si è laureata in Scienza dei servizi giudidici laurea triennale del corso di Giurisprudenza, ottenendo 100/110. Tema della tesi di estrema attualità “La violenza di genere: dal Codice Rocco del 1930 all legge n.66 del 1996”, relatore Irene Stolizi.

Letizia, 23 anni, si è preparata con cura anche nell’abbigliamento “avevo pensato di lasciarmi le pantofole, ma poi ho optato per il completo e scarpe con tacco” e poi ha acceso il portatile per discutere la tesi propio lì dal salotto di casa sua.

“Ero un poco agitata – racconta Letizia – dovevo attendere altre 11 discussioni di tesi per la magistrale prima di me, ma poi quando ho iniziato mi sono rilassata. I docenti sono stati disponibili e mi sono sentita a mio agio”. Il tutto è durato 10 minuti. “Mi sono trovata bene anche con questa modalità online” dice Letizia che intanto pensa al futuro.

“Mi piacderebbe fare un’esperienza in una associazione del terzo settore – dice Letizia – faccio volontariato e con la laurea sono giurista del terzo settore. In passato ho seguito uno stage al Banco Alimentare e quindi direi che mi piacerebbe continuare a svolgere la mia attività nel mondo delle associazioni. Per adesso, in attesa che passi questo periodo, continuerò a fare volontariato”.

A seguire la discussione di Letizia, i genitori e la nonna Maria Grazia di 79 anni che hanno donato alla neodottoressa una corona d’alloro “fatta in casa”.

Alla neodottoressa Letizia le congratulazioni di Piananotizie.