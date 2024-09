In corso alle Cascine di Tavola la revisione delle alberature per eliminare i rami secchi

PRATO – E’ in corso alle Cascine di Tavola la potatura per eliminare rami secchi o pericolanti riscontrati a seguito delle valutazioni dello stato di salute del patrimonio arboreo pubblico da parte di Consiag Servizi e Comune di Prato, all’interno della più ampia strategia di “Prato Forest City”. La prima parte dell’intervento è stata realizzata nell’area di fronte alla Rimessa delle Barche, dove sabato 21 e domenica 22 settembre si è tenuta la “Festa della Via Medicea”. Nella parte che va dall’ingresso su via Traversa del Crocifisso fino alla Rimessa delle Barche, lungo viale del Caciaio e lungo viale dei Lecci, le potature stanno continuando. Pertanto, per ridurre al minimo il rischio arboreo (cioè la probabilità di caduta di un ramo) per i cittadini, sono stati preventivamente affissi degli degli avvisi informativi sui tronchi per evitare la sosta sotto le alberature e l’uso delle panchine è stato interdetto con il nastro segnaletico. L’opera di cura delle chiome, col taglio dei rami pericolanti e il consolidamento, proseguirà fino alla fine di novembre. Alla fine dell’intervento di cura su oltre 1.250 alberi valutati saranno eseguite 145 potature.