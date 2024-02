In crescita gli incidenti stradali: report 2023 della Polizia municipale

SESTO FIORENTINO – Cresce di poco il numero degli incidenti stradali nel 2023, ma sale sul podio delle strade a più alta incidentabilità la strada di grande collegamento Mezzana-Perfetti-Ricasoli e scende al secondo posto via Lucchese all’Osmannoro. Nel complesso la zona dell’Osmannoro resta la zona a più alto richio di incidenti visto che al terzo posto compare via del Cantone mentre la via Gramsci che attraversa Sesto Fiorentino scende dal podio e si ferma la quarto posto. Sono i dati del report annuale della Polizia municipale di Sesto Fiorentino.

“Nel complesso – ha sottolineato il comandante Paolo Bagnoli – il 2023 è stato un anno intenso, segnato dalla definitiva ripresa dell’attività ordinaria dopo gli anni influenzati dalla pandemia. I numeri offrono uno spaccato soltanto parziali del lavoro svolto negli ultimi dodici mesi e danno conto per lo più della sola attività di accertamento delle violazioni di norme, un aspetto importante della nostra professione che non deve però far dimenticare quanto viene svolto per la cittadinanza, per la convivenza civile, per la sicurezza urbana e stradale: è il contributo della Polizia Municipale per fare di Sesto Fiorentino un luogo in cui si vive bene”.

“Il lavoro svolto dalla Polizia municipale è fondamentale per la nostra città e ancora una volta voglio ringraziare a nome mio e di tutti i nostri concittadini le donne e gli uomini del Corpo – afferma il sindaco Lorenzo Falchi – Per la nostra comunità sono un punto di riferimento insostituibile, nella quotidianità come nei momenti più critici. Dietro ai numeri del lavoro dell’ultimo anno ci sono competenze, professionalità, cura della nostra città e di chi ci vive, ci lavora, ci studia”.

Le sanzioni per violazioni del Codice della Strada comminate nel corso del 2023 sono state 32.032, un numero in linea con le 31.734 del 2023 (+0,94%); restano costanti le violazioni con rilevazione automatica (+0,7%), mentre aumentano significativamente i casi di inottemperanza nella comunicazione dei dati della patente da parte dei cittadini (+27%). Calano quasi tutte le altre tipologie di violazioni, alcune delle quali in maniera molto significativa, a partire dalle mancate revisioni (-66%), le violazioni inerenti la documentazione di guida (-65%) e quelle relative all’uso alla guida di apparecchi telefonici (-32,2%). Tra le sanzioni accessorie, il ricorso alle ganasce fa registrare una flessione dell’11%. Complessivamente i punti sulla patente decurtati nel corso del 2023 ammontano a 23259.

Nonostante nel corso del 2023 siano avvenuti 299 sinistri stradali, 17 in più rispetto al 2022, si è registrato un calo dei feriti, passati da 206 a 202, e un solo decesso. Le strade con la più alta incidentalità sono quelle di grande scorrimento, quali la Mezzana Perfetti Ricasoli (28 incidenti), via Lucchese e via dell’Osmannoro (26 ciascuna), via Gramsci (24), via del Cantone (22). La prima causa di incidenti è la velocità (120 violazioni accertate), seguita dal mancano rispetto delle precedenze (45) e dall’esecuzione di manovre inappropriate (41). I pedoni coinvolti in incidenti sono stati 27.

Le richieste di intervento alla centrale operativa sono state 4267. Gli interventi per problemi di circolazione stradale sono stati 1561. Sono stati approntati dodici posti di controllo velocità e sei posti di controllo alcol, con l’esecuzione di 120 alcol test sui conducenti delle auto. I veicoli controllati sono stati 600. I veicoli rubati rinvenuti sono stati 6. Nel corso del 2023 sono stati effettuati 167 interventi ispettivi, di cui 45 afferenti la vigilanza ambientale e 122 quella edilizia. Particolare attenzione è stata rivolta all’attività di contrasto dell’abbandono di rifiuti, ricorrendo anche a fototrappole mobili per il controllo di aree particolarmente colpite dal fenomeno. Le operazioni di polizia amministrativa hanno portato alla trasmissione di 19 comunicazioni di reato all’Autorità giudiziaria e alla denuncia di 24 persone.

Per quanto riguarda il commercio sono stati espletati 2185 controlli di verifica delle informazioni anagrafiche, 225 giornate di gestione dei mercati ed eseguite 228 notifiche. Nel corso del 2023 i servizi di polizia di prossimità sono stati 298, a cui si si aggiungono i 351 turni svolti a Quinto Basso nell’ambito del progetto “Polizia municipale di prossimità”, cofinanziato dalla Regione Toscana. Le verifiche relative all’evasione scolastica eseguite nel corso dell’anno sono state 43 e 57 quelle riguardanti gli alloggi Erp. Lo sportello di mediazione sociale gestito dall’associazione Altro Diritto Onlus ha svolto 46 giornate di apertura, venendo in contatto con 65 utenti, 51 dei quali hanno richiesto informazioni e orientamento legale e 14 di accesso allo sportello di mediazione. Si confermano, come in passato, conflittualità legate soprattutto a problemi di vicinato. Anche nel 2023 sono proseguite le attività formative ed educative nelle scuole del territorio, raggiungendo complessivamente 1685 alunni delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. Nel mese di maggio si è svolta la tradizionale esercitazione pratica “Sculacciastrade”.

L’ufficio Front Office ha registrato 4509 accessi diretti, il 6% in più rispetto al 2022, per la prima volta in risalita dopo il fortissimo calo registrato a partire dal 2020 in conseguenza delle limitazioni legate alla pandemia. A questi si aggiungono 5759 contatti via email, 4110 telefonici e 2774 via Pec. Il motivo più frequente per il quale ci si rivolge allo front office è la richiesta di informazioni o per adempimenti dovuti a verbali, questioni in materia di disabilità, mobilità e oggetti ritrovati.