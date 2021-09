In dirittura d’arrivo la passerella ciclopedonale Badia a Settimo-San Donnino

CAMPI BISENZIO – La Passerella ciclopedonale Badia a Settimo-San Donnino è in dirittura d’arrivo, è infatti prevista per dicembre l’inaugurazione dell’infrastruttura che collegherà i territori di Campi e Scandicci. Ieri i sindaci Emiliano Fossi di Campi Bisenzio, Sandro Fallani di Scandicci, Angela Bagni di Lastra a Signa e Giampiero Fossi di Signa hanno visitato il […]

CAMPI BISENZIO – La Passerella ciclopedonale Badia a Settimo-San Donnino è in dirittura d’arrivo, è infatti prevista per dicembre l’inaugurazione dell’infrastruttura che collegherà i territori di Campi e Scandicci. Ieri i sindaci Emiliano Fossi di Campi Bisenzio, Sandro Fallani di Scandicci, Angela Bagni di Lastra a Signa e Giampiero Fossi di Signa hanno visitato il cantiere insieme al sindaco della Città metropolitana Dario Nardella e percorso il ponte che collegherà San Donnino e Badia a Settimo; mancano infatti ormai solo alcune opere di dettaglio e finitura per concludere i lavori. “Siamo orgogliosi di quest’opera che abbiamo potuto finanziare grazie al Piano periferie – ha affermato il sindaco metropolitano Nardella – Abbiamo unito le forze con la Città metropolitana e oggi possiamo dire che l’opera è vicina ad essere conclusa. Si tratta di un’opera sostenibile, pensata per unire le due sponde; questa passerella avvicina i territori, avvicina le comunità e dimostra a tutti come grazie alle infrastrutture facciamo crescere i nostri territori. Auguriamoci poi che anche la stazione ferroviaria di Campi Bisenzio sia valorizzata molto più di quanto non lo sia attualmente, perché dobbiamo stimolare le persone ad usare sempre più i mezzi pubblici e ridurre l’inquinamento”.

Un’infrastruttura che i cittadini aspettano da tempo e che, come ricordato dai sindaci, si inserisce in un disegno di mobilità sostenibile più ampio. “E’ una bella giornata – ha sottolineato il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi – perché siamo davvero vicini a completare quest’opera tanto attesa e sanare così una ferita che c’è da troppo tempo, collegando le due sponde dell’Arno e avvicinando le città di Campi, Scandicci, Signa e Lastra a Signa per ritessere le fila di quella che ormai è un’unica grande città, una Firenze allargata”. “Per l’inaugurazione – ha aggiunto il sindaco Fallani –se le norme lo consentiranno, organizzeremo un bell’evento che coinvolgerà i popoli di entrambe le sponde dell’Arno”.

La nuova passerella ciclopedonale è composta da due campate di 68,55 e 112,55 metri ed ha una lunghezza complessiva di oltre 180 metri; completano la struttura gli approdi sulle due sponde, realizzati in maniera tale da consentirne l’utilizzo anche da parte di portatori di handicap. Le opere di finitura comprendono la pavimentazione di rivestimento delle rampe di accesso e dell’impalcato, l’impianto di illuminazione delle rampe e della passerella e l’arredo urbano di contorno, oltre a opere a verde di impianto di alberature e seminatura delle scarpate. Il quadro economico totale dell’opera è di 4.315.192,57 euro. L’opera è inserita nel Parco fluviale dell’Arno e fa parte del progetto di ciclovia dell’Arno.

Valentina Tisi